Femmes Camille Charrière : "Je ne me considère surtout pas comme le guru du bon goût" Chroniqueuse et consultante, réunissant un million de followers, le parcours de Camille Charrière est l’archétype d’une success story. On l’a suivi des défilés Haute Couture jusqu’à la Riviera.

Robe en viscose, Supriya Lele. Boucles d’oreilles en or blanc et diamants, bracelet en or blanc brossé et diamants, bracelet en or blanc et diamants, bagues en or blanc et jaune et bagues en or blanc et jaune et diamants, Place Vendôme. Escarpins en tissu pailleté, Jimmy Choo.