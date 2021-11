Fashion Week

Michael Kors Collection, automne-hiver 2017/18

Fidèle à sa réputation, Michael Kors excelle dans une mode prêt-à-porter de suite, et par tout le monde - d'Ashley Graham à Kendall Jenner. Les tailleurs pantalons et robes à double boutonnage, ultra fifties, s'amusent ainsi de mailles casual et de néo-parkas...pour virées automnales dans les Hamptons.