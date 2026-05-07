Andrea Peña : "La mode semble être une extension naturelle de ma pratique"
Lauréate du CHANEL Next Prize 2026, Andrea Peña envisage son travail comme la construction d’écosystèmes chorégraphiques hybrides et en constante transformation.
Lauréate du CHANEL Next Prize 2026, Andrea Peña envisage son travail comme la construction d’écosystèmes chorégraphiques hybrides et en constante transformation.
Cadre idéal pour ceux qui souhaitent vivre le luxe italien dans toute sa splendeur cinématographique, le lac de Côme accueille désormais GUESS, qui a pris le contrôle de ses boutiques, hôtels, bateaux et parfums. Un coup de maître en matière de style, parmi les plus réussis de la saison.