Versace, automne-hiver 18-19 Menswear

C'est en 2018 que l'homme Versace renoue définitivement avec ses racines. Enrichi, pluriculturel, son lexique oscille entre tradition baroque et une nouvelle vibe plus décontractée. Plus sportive, la silhouette accuse des références tantôt hip-hop, tantôt college, le tout savamment dosé et employé avec justesse. Une nouvelle vibe qui n'a jamais été aussi fière de clamer son appartenance au clan de l'une des plus illustres familles d'Italie.