Thom Browne, automne-hiver 18-19

L'univers onirique et fantasmagorique du créateur américain revêt son habit d'hiver et dévoile une nouvelle scénographie digne d'une version moderne des contes de Grimm. Sous la verrière du Palais des Beaux Arts, le costume est théâtral, l'outerwear aussi couture qu'une robe du soir, et l'attention portée aux finitions toujours aussi méticuleuse. Une fable tailormade qui puise une fois de plus ses inspirations dans la plus pure tradition pour devenir extraordinaire.