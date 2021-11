Sacai, automne-hiver 18-19 Menswear

Pour l'hiver 2018-19, Chitose Abe part à la recherche de la vérité. Et pour la trouver, renouer avec ses racines fait office de passage obligé. Ainsi, la créatrice orchestre une réinterprétaiton de la quintessence du style Sacai : patchworks ethniques et plus formels, couleurs vives, franges, mailles, une allure bohème extrêmement sophistiquée dont le charme exotique et opulent opère sans attendre.