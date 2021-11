Fashion Week

Versace célèbre Gianni...et les supermodels

Carla, Claudia, Naomi, Cindy et Helena en imprimés Pop Art et robes miroir... Donatella Versace a rendu hier soir un vibrant hommage à son frère, Gianni, parti il y a vingt ans : "Cette collection est dédiée à la vie et à l'oeuvre de Gianni. Je salue son génie artistique mais aussi, et surtout, l'homme et le frère qu'il a été."