Pourquoi Mulberry a quitté Londres pour Séoul

Porte-étendard de l’inoxydable et inoxydé bon goût british, la maison Mulberry sortait de ses gonds ce jeudi 6 septembre, en dévoilant sa nouvelle collection See Now Buy Now dans la sphère underground séoulite. Une grand-messe du « classicisme excentrique » vouée à se prolonger jusqu’au 21 septembre, entre le K Museum of Contemporary Art et le Corso Como de Gangnam… Johnny Coca nous raconte.