Officine Générale, automne-hiver 18-19

Rendre les hommes beaux dans le quotidien, telle est la mission à priori simple mais épineuse de Pierre Mahéo chez Officine Générale. Et le designer parisien y parvient en axant sa philosophie du détail bien fait et des matières premium autour du mythe du jeune homme germanopratin. Subtil, efficace, chaque pli et mouvement cache une surpiqûre, une fente, un délavage méticuleusement effectué. Mais bien loin d'une allure étudiée sans charme ni affect, c'est en jouant avec l'émotion du vêtement qui a une histoire, un passé que le créateur adoube un poète moderne, nonchalant mais bien élevé. A son image.