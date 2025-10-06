Articles associés

Fashion Week

Chez Issey Miyake, l’habit pense et le corps écoute

Au Centre Pompidou, Issey Miyake imagine un vêtement vivant, autonome, en dialogue sensible avec le corps.

06.10.2025 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Chloé, Chemena Kamali célèbre l’équilibre entre grâce et liberté

À l’UNESCO, Chloé dévoile une collection qui marie couture et simplicité dans un souffle de modernité.

06.10.2025 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez sacai, métamorphoses familières et visions radicales

Pour le printemps-été 2026, Chitose Abe livre une déclaration magistrale de l’ADN sacai.

06.10.2025 by Pauline Borgogno

people person cinema crowd indoors screen hat classroom theater man

L'Officiel Art

Sylviane Akerman : "Ma sœur a créé une mode avec ses blouses bleu pétrole"

Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce 1080 Bruxelles (1975) sacré meilleur film de tous les temps. Des expositions aux Beaux-Arts de Bruxelles et au musée du Jeu de Paume. L’œuvre de Chantal Akerman (1950-2015) ne cesse, à raison, d’être mise à l’honneur. Le musée d’art moderne de New York (MoMA) consacre, à partir du 11 septembre 2025, un mois d’hommage cinématographique à la cinéaste belge. L’OFFICIEL a pu rencontrer sa sœur, Sylviane.

25.09.2025 by Eliott Offenstadt
Fashion Week

Miu Miu redonne ses lettres de noblesse au labeur féminin

Pour le printemps-été 2026, Miuccia Prada signe une ode puissante au travail des femmes, entre force, beauté et mémoire.

06.10.2025 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Coperni, le vêtement devient peau, science et poésie réunies

Avec C+, Coperni invente une mode régénérative où l’anatomie s’habille d’intelligence et de soin.

06.10.2025 by Pauline Borgogno

Fashion Week

Duran Lantink fait valser le prêt-à-porter pour Jean Paul Gaultier

La première collection de Duran Lantink pour Gaultier ressuscite l’esprit club dans un tourbillon de liberté.

06.10.2025 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez McQueen, instinct et libération pour le printemps-été 2026

Un défilé incandescent où l’instinct brut défie la rigueur, entre désir primal et élégance.

06.10.2025 by Pauline Borgogno