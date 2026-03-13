Marco De Vincenzo quitte la direction créative d'Etro
Après près de quatre ans à la tête de la création, Marco De Vincenzo quitte Etro d’un commun accord, ouvrant une nouvelle phase stratégique pour la maison milanaise.
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Pomellato dévoile une nouvelle campagne puissante qui met en lumière la violence économique, une forme d’abus silencieuse qui prive encore trop souvent les femmes de liberté, de dignité et de choix.