Marco De Vincenzo quitte la direction créative d'Etro

Après près de quatre ans à la tête de la création, Marco De Vincenzo quitte Etro d’un commun accord, ouvrant une nouvelle phase stratégique pour la maison milanaise.

13.03.2026 by Pauline Borgogno
Crédits : Getty Images

