Que retenir du défilé Michael Kors Collection printemps-été 2019 ?

Avec une collection inspirée par la plage et ses plaisirs, Michael Kors a propulsé Nicole Kidman et Catherine Zeta-Jones sous le soleil de Bora Bora, alors que la pluie déferlait sur New York. Autour du podium, les installations de l'artiste Christina Zimpel soulignaient les chemises hawaïennes, les pulls "baja", les robes en coton à motifs et les accessoires de plage pur luxe.