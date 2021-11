MCM, printemps-été 2019

Épopée street entre savoir-faire et stylisme barré, le printemps-été 2019 sera singulier chez MCM. Les k-ways et imperméables XXL jouxtent bananes monogrammées et pièces workwear en nylon. Le résultat ? Une vibe très Run DMC mais en pleine rave-party berlinoise.