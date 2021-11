Louis Vuitton, printemps-été 2019 Menswear

Plus attendu que la finale de la Coupe du Monde (du moins dans les arcanes de la fashion), le premier défilé de Virgil Abloh en tant que directeur artistique des collections homme de Louis Vuitton était un véritable happening. Au-delà du casting 5 étoiles et du premier rang qui accueillait Rihanna, le clan Kardashian-Jenner, Kanye West ou Bella Hadid, la collection en elle-même était un véritable statement. Pures, fluides, les coupes impeccables vont à l'essentiel, laissant parler le véritable focus du renouveau maison : les accessoires. Aucun logo visible, de l'embossé sur cuir grainé mat, du PVC iridescent, des détails fluorescents et des jeux de découpes, les modèles mythiques sont revus et corrigés par le designer. Juste assez pour augmenter significativement la jauge du désir, et pour asseoir l'aura de l'éminence grise qui pourrait bien retourner l'ensemble de l'échiquier mode en quelques saisons.