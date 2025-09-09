L'Oréal Paris célèbrera la sororité et l’émancipation au défilé de la Paris Fashion Week
Le 29 septembre, L’Oréal Paris réinvente le slogan "Liberté, Égalité, Sororité" lors d’un défilé inclusif à l’Hôtel de Ville.
