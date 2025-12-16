Robert Redford. Sundance King
L’histoire de Robert Redford est presque celle d’un héros contrarié. Apollon made in USA, il aurait pu se caler dans les collines d’Hollywood et accepter tous les scénarios possibles.
L’histoire de Robert Redford est presque celle d’un héros contrarié. Apollon made in USA, il aurait pu se caler dans les collines d’Hollywood et accepter tous les scénarios possibles.
De l’Italie flamboyante aux tables végétales holistiques, de la Grèce solaire aux comptoirs new-yorkais revisités, Paris continue de se raconter à travers ses adresses. Voici une sélection de lieux où l’assiette devient voyage, le décor une promesse et le moment un souvenir à savourer.