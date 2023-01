Industry Trends

Etro fait entrer l'été dans notre intérieur

Le coton et le sergé de soie sont les matières mises en lumière pour la nouvelle collection ETRO Home Printemps-Été 2021. Imprimés floraux, motifs orientaux et autres motifs emblématiques Paisley composent cette nouvelle gamme, le tout accentué par des couleurs vives et des combinaisons inattendues mettant en valeur le style et le savoir-faire de la marque.