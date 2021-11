Découvrez Ecstasy, la nouvelle collection de Palomo Spain

Palomo Spain a présenté aujourd'hui sa dixième collection, "ECSTASY" lors de la dernière journée de la Fashion Week de Paris pour hommes accompagnée de personnalités internationales telles que la chanteuse Christine and the Queens ou Violet Chachki ou Kiddy Smile, qui était en charge de la musique dans le spectacle. Le créateur a également choisi une toute nouvelle palette de couleurs et une collaboration très spéciale avec Swarovski.