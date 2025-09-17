Fashion Week

Chez Tory Burch, une féminité plurielle se tisse entre rigueur et délicatesse

Tory Burch signe une collection Printemps/Été 2026 où le sportswear s’ouvre à la poésie du geste.

17.09.2025 by Pauline Borgogno
accessories bag handbag person adult female woman necklace glasses purse
Crédits : Courtesy of Tory Burch

beachwear clothing person footwear shoe skirt

Fashion Week

Chez Diotima, une collection habitée par la mémoire et l’exubérance

Inspirée du Carnaval caribéen, la collection Printemps-Été 2026 célèbre la révolte par la beauté.

17.09.2025 by Pauline Borgogno
clothing coat fashion adult female person woman footwear high heel shoe

Fashion Week

Chez Calvin Klein, Veronica Leoni signe une ode urbaine et sensorielle

Au cœur de Manhattan, Calvin Klein dévoile une collection où l’essentiel devient sublime.

14.09.2025 by Pauline Borgogno
horizontal, **coach** new york belt person adult male man handbag mobile phone shoe people bride

Fashion Week

Chez Coach, une collection entre douceur vintage et esprit new-yorkais

La maison Coach dévoile une collection lumineuse et texturée, inspirée par l’âme de New York.

17.09.2025 by Pauline Borgogno

finger hand person glove adult female woman blonde head face

Industry Trends

MM6 Maison Margiela x Agnelle : le gant classique réinventé avec audace et élégance

Cette capsule fusionne l’avant-garde de MM6 avec l’artisanat d’exception d’Agnelle.

17.09.2025 by Pauline Borgogno
footwear shoe high heel dressing room indoors room long sleeve sleeve coat person

Industry Trends

"Documenting McQueen" : l’essence du tailoring révélé à travers la collection "Dante" 1996

La série Documenting McQueen explore l’héritage unique du tailoring d’Alexander McQueen à travers ses archives et la collection Dante.

17.09.2025 by Pauline Borgogno
motorcycle vehicle adult female person woman machine spoke swimwear motor

Industry Trends

Versace Embodied : l’âme d’une maison entre héritage, liberté et création collective

Versace révèle une œuvre plurielle où passé, corps et culture s’unissent en une vision libérée.

17.09.2025 by Pauline Borgogno
clothing coat fashion person photography overcoat

Industry Trends

Edward Enninful signe une collection d’une élégance extrême pour Moncler

Edward Enninful dévoile un vestiaire modulable et audacieux, taillé pour affronter les éléments avec Moncler x EE72.

15.09.2025 by Pauline Borgogno
nature outdoors scenery pool water desk couch resort swimming pool person

Voyage

Prolonger l’été au W Costa Navarino

Imaginez un endroit où le bleu de la mer Ionienne rencontre le vert des oliviers centenaires et où le luxe se marie avec la simplicité méditerranéenne. Il existe ! Niché sur la côte ouest du Péloponnèse, non loin des fameuses olives de Kalamata, des plages de sable fin de la Messénie, et des sites archéologiques envoûtants, forts de 4 500 ans d’histoire, comme le palais de Nestor à Pylos. Bienvenue au W Costa Navarino.

10.09.2025 by Pascale Savary