Chez Calvin Klein, Veronica Leoni signe une ode urbaine et sensorielle
Au cœur de Manhattan, Calvin Klein dévoile une collection où l’essentiel devient sublime.
Au cœur de Manhattan, Calvin Klein dévoile une collection où l’essentiel devient sublime.
Avec Steorra, Above Us, Aesop confirme que la parfumerie peut être un art subtil, exigeant et profondément humain. Une écriture olfactive sans concession, née de la complicité entre une maison et une parfumeuse qui partagent le goût du rare et de l’essentiel.