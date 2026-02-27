Articles associés
Iside Editor, le culte urbain de Valextra
Pour célébrer le 15e anniversaire de son sac iconique Iside, Valextra présente l'Iside Editor, une réinterprétation contemporaine et urbaine. Confectionné en cuir nubuck Valextra Millepunte Soft et Senso, il arbore une silhouette allongée, des bords laqués et une fermeture à tourniquet, idéal pour un style nomade. Portez-le sous le bras ou à la main.
Voyage
Airbnb ouvre les portes du cottage iconique de "Heated Rivalry"
À l’occasion de la diffusion en France de la série Heated Rivalry, Airbnb propose aux fans de séjourner en exclusivité dans le mythique cottage Barlochan, sur les rives du lac Muskoka, pour une échappée belle entre fiction et nature.
Voyage
Daylesford Stays : week-end dans un jardin anglais
Des petites routes qui sillonnent une campagne dont les prairies s’abritent derrière des haies taillées au cordeau. Des villages où les maisons à toit de chaume côtoient églises, abbayes et manoirs aristocratiques… Bienvenue à Daylesford Estate, au cœur de la jolie région des Costwolds.