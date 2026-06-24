Chez Louis Vuitton, le dandy prend la vague
Pharrell Williams a métamorphosé la Cité Universitaire en plage californienne pour signer une collection Louis Vuitton où le dandysme rencontre la culture surf.
Pharrell Williams a métamorphosé la Cité Universitaire en plage californienne pour signer une collection Louis Vuitton où le dandysme rencontre la culture surf.
Entre poids lourds du luxe, avant-gardes japonaises et nouvelle génération de créateurs, la Fashion Week Homme de Paris printemps-été 2027 s’annonce comme une édition placée sous le signe du dialogue entre héritage, expérimentation et désirabilité mondiale.