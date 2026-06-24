Chez Études Studio, la ville devient matière à création
Pour le printemps-été 2027, Études Studio puise dans l’œuvre de Gordon Matta-Clark pour composer un vestiaire inspiré par les mutations permanentes de l’espace urbain.
Pour le printemps-été 2027, Études Studio puise dans l’œuvre de Gordon Matta-Clark pour composer un vestiaire inspiré par les mutations permanentes de l’espace urbain.
Entre poids lourds du luxe, avant-gardes japonaises et nouvelle génération de créateurs, la Fashion Week Homme de Paris printemps-été 2027 s’annonce comme une édition placée sous le signe du dialogue entre héritage, expérimentation et désirabilité mondiale.
Au Palazzo Serbelloni de Milan, Thom Browne orchestre pour le printemps 2027 une ode poétique à la renaissance, où le vestiaire preppy américain s’épanouit dans un jardin imaginaire peuplé de fleurs, d’insectes et de savoir-faire d’exception.