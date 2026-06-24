Fashion Week

Chez Études Studio, la ville devient matière à création

Pour le printemps-été 2027, Études Studio puise dans l’œuvre de Gordon Matta-Clark pour composer un vestiaire inspiré par les mutations permanentes de l’espace urbain.

24.06.2026 by Pauline Borgogno
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Crédits : Courtesy of Études Studio

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