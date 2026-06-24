Chez Thom Browne, un printemps en fleurs et en seersucker

Au Palazzo Serbelloni de Milan, Thom Browne orchestre pour le printemps 2027 une ode poétique à la renaissance, où le vestiaire preppy américain s’épanouit dans un jardin imaginaire peuplé de fleurs, d’insectes et de savoir-faire d’exception.