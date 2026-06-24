Chez Saint Laurent, le désir naît de la retenue
Anthony Vaccarello réaffirme pour Saint Laurent une vision de la mode où la retenue, la précision et le mystère deviennent les plus puissants vecteurs du désir.
Anthony Vaccarello réaffirme pour Saint Laurent une vision de la mode où la retenue, la précision et le mystère deviennent les plus puissants vecteurs du désir.
Entre poids lourds du luxe, avant-gardes japonaises et nouvelle génération de créateurs, la Fashion Week Homme de Paris printemps-été 2027 s’annonce comme une édition placée sous le signe du dialogue entre héritage, expérimentation et désirabilité mondiale.
Au Palazzo Serbelloni de Milan, Thom Browne orchestre pour le printemps 2027 une ode poétique à la renaissance, où le vestiaire preppy américain s’épanouit dans un jardin imaginaire peuplé de fleurs, d’insectes et de savoir-faire d’exception.