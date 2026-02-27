Robyn et Acne Studios, liberté brute
La nouvelle campagne d’Acne Studios érige la chanteuse suédoise Robyn en héroïne, incarnation d’une féminité libre et indocile, où vulnérabilité et puissance fusionnent.
Pour célébrer le 15e anniversaire de son sac iconique Iside, Valextra présente l'Iside Editor, une réinterprétation contemporaine et urbaine. Confectionné en cuir nubuck Valextra Millepunte Soft et Senso, il arbore une silhouette allongée, des bords laqués et une fermeture à tourniquet, idéal pour un style nomade. Portez-le sous le bras ou à la main.
À l’occasion de la diffusion en France de la série Heated Rivalry, Airbnb propose aux fans de séjourner en exclusivité dans le mythique cottage Barlochan, sur les rives du lac Muskoka, pour une échappée belle entre fiction et nature.
Des petites routes qui sillonnent une campagne dont les prairies s’abritent derrière des haies taillées au cordeau. Des villages où les maisons à toit de chaume côtoient églises, abbayes et manoirs aristocratiques… Bienvenue à Daylesford Estate, au cœur de la jolie région des Costwolds.