Chez Givenchy, Clare Waight Keller retient la nuit

Pas plus "diurnes" qu’en janvier dernier, Clare Waight Keller et l’équipée Givenchy embarquent pour 24h de clubbing dans une friche industrielle berlinoise, à l’aube des années 1990. Brutaliste du pardessus à l’accessoire, la silhouette lâche prise au détour d’une déferlante toujours maîtrisée de franges, sequins et plissés soleil. Cinématiques, les manteaux-peignoirs en fausse fourrure font carton plein.