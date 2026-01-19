Alors que Netflix s’apprête à diffuser la quatrième saison de La Chronique des Bridgerton (le 29 janvier…) l’hôtel londonien, The Lanesborough, a décidé de proposer à ses hôtes un afternoon tea en édition limitée. Un événement qui, à travers ce clin d’œil à une série culte, rendra hommage à l’époque de la Régence, une période de festivités fastueuses, de réceptions, de bals élégants et de grands dîners…