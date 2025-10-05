Articles associés

bestof topix paris adult female person woman bride wedding clothing dress dancing leisure activities

Fashion Week

L'élégance libre de l’été selon Elie Saab

Entre puissance, jeu et plaisir, la femme Elie Saab incarne une grâce moderne et affranchie.

04.10.2025 by Pauline Borgogno
paris adult female person woman handbag hat male man shoe glasses

Fashion Week

Une renaissance Méditerranéenne signée Andreas Kronthaler pour Vivienne Westwood

Le créateur nous offre une collection intime et solaire où passé, présent et futur s’entrelacent dans une grâce méditerranéenne.

04.10.2025 by Pauline Borgogno
paris dress high heel shoe person adult male man formal wear fashion dancing

Fashion Week

La nature magnifiée selon Giambattista Valli

La collection printemps-été 2026 de Giambattista Valli dialogue entre art, nature et virtuosité du geste.

04.10.2025 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

paris coat fashion long sleeve adult female person woman male man jacket

Fashion Week

Chez Ann Demeulemeester, une élégie romantique entre terrain de jeu et cœur rebelle

Pour le printemps-été 2026, Stefani Gallici signe chez Ann Demeulemeester une collection entre passion littéraire, souvenirs d’enfance et beauté insurgée.

05.10.2025 by Pauline Borgogno
accessories jewelry necklace person body part shoulder

Joaillerie

« Terres d’Instinct » : Messika s'imprègne de l’énergie de la Namibie

Pour sa nouvelle collection de Haute Joaillerie, qui célèbre au passage les 20 ans de la Maison, Valérie Messika a dévoilé, au Musée des Arts Décoratifs, 23 parures empruntes de liberté, reflétant la richesse créative de la mode africaine actuelle.

05.10.2025 by Karen Rouach
bestof topix paris adult female person woman bride wedding clothing dress dancing leisure activities

Fashion Week

L'élégance libre de l’été selon Elie Saab

Entre puissance, jeu et plaisir, la femme Elie Saab incarne une grâce moderne et affranchie.

04.10.2025 by Pauline Borgogno
paris dress high heel shoe person adult male man formal wear fashion dancing

Fashion Week

La nature magnifiée selon Giambattista Valli

La collection printemps-été 2026 de Giambattista Valli dialogue entre art, nature et virtuosité du geste.

04.10.2025 by Pauline Borgogno
paris adult female person woman handbag hat male man shoe glasses

Fashion Week

Une renaissance Méditerranéenne signée Andreas Kronthaler pour Vivienne Westwood

Le créateur nous offre une collection intime et solaire où passé, présent et futur s’entrelacent dans une grâce méditerranéenne.

04.10.2025 by Pauline Borgogno
publication adult female person woman magazine

Femmes

Révolution de velours : la tendance de la saison automne-hiver 2025-2026

Drapé, plissé, volanté, empiècé ou en all-over, le velours fait une rentrée remarquée sur le mannequin Vialina Lemann.

04.10.2025 by L'OFFICIEL
bestof topix paris adult female person woman accessories bag handbag glasses bride party

Fashion Week

L'élégance rock de Nina Ricci

Nina Ricci réinvente l’esprit bohème et androgynement glamour du rock à travers une garde-robe éclectique et affranchie.

04.10.2025 by Pauline Borgogno
dress evening dress formal wear adult female person woman accessories necklace fashion

Fashion Week

Sarah Burton redéfinit la féminité chez Givenchy

Entre fragilité apparente et force instinctive, Sarah Burton dévoile une féminité magnifiée par la tension entre structure et dévoilement.

04.10.2025 by Pauline Borgogno