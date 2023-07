Le directeur artistique de Schiaparelli, Daniel Rosenberry, perpétue la tradition de la maison, qui entretient des liens forts avec avec le monde de l'art. Le maquillage réalisée ici par la make-up artist Pat McGrath y rend hommmage en utilisant le corps et le visage comme une toile avec deux versions d'un smoky eye. Pour les looks peints du corps et du visage Yves Klein Blue, un mélange personnalisé de pigments, de peintures et d'ombres est utilisé pour créer un effet monochrome intensément audacieux. en un mot : COUTURE.