L'Officiel Art

L'Orfèvrerie : l'énergie artistique, nouveau souffle dans un village industriel

Saint-Denis, printemps 2019. Au cœur de l'ancienne usine Christofle, 80 artistes investissent 3 000m² d'un village industriel délaissé rebaptisé l'Orfèvrerie. Ils y installent temporairement leurs ateliers. Sous le regard de Gaël Charbau, une dizaine d'entre eux partagent leur quotidien d'artistes du Grand Paris : entre mémoire et création, travail et inspiration, rencontres et territoire... Comment vivent-ils ce lieu et leur pratique ?