Hailey Bieber a lancé le maquillage Sugar Plum Fairy fin 2023, et la tendance maquillage continue en hiver 2024. Le protagoniste de ce beauty look est le blush, dans toutes ses nuances. Qu'il s'agisse d'un rose vif, pastel ou bonbon, le secret est d'abonder, et pas seulement sur les pommettes, mais aussi sur les yeux et les lèvres. Découvrez tous les secrets pour reproduire ce maquillage féerique parfait.