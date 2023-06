Parfum : 12 voyages olfactifs pour s’évader cet été

Gucci Beauty

Décryptage d'une fragrance : Gucci Mémoire d'une Odeur

Quelque sept décennies sur terre, plus de 500 parfums imaginés... Alberto Morillas est une légende de la parfumerie contemporaine. Depuis 2017, il conçoit (rêve ?) les fragrances de la maison Gucci. Après Gucci Guilty Absolute et Gucci Bloom, il a dessiné les contours de Gucci Mémoire d’une Odeur, une merveille poétique, émancipée et romanesque. Une splendeur.