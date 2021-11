Fille d’une mannequin italienne et d’un homme d’affaires égyptien, Elisa Sednaoui a vécu les six premières années de sa vie en Égypte avant de s’installer en Italie puis à Londres. Depuis trois ans, la sublime actrice et mannequin a élu domicile à Los Angeles avec son mari, le galeriste Alex Dellal, et leurs deux enfants. Pour L'OFFICIEL, elle nous dévoile son carnet d’adresses.