L'exposition "Christian Dior : Designer of Dreams" au Musée national saoudien de Riyad célèbre 75 ans de créativité et de style, mêlant mode, art et culture dans un dialogue unique entre la France et l'Arabie saoudite. Un voyage à travers des symboles iconiques, des hommages à la nature et à l'héritage intemporel de la Maison Dior.