Jennifer Lawrence illumine la nouvelle campagne Dior

Jennifer Lawrence prend le tapis rouge pour un catwalk

En pleine tournée de promo pour l'excellent Mother ! de Darren Aronofsky, l'actrice de 27 ans, qui après avoir été sacrée la mieux payée du monde et annoncé, dans la foulée, faire une pause de deux années dans sa carrière, a ébloui journalistes et photographes sur tous les red carpets avec ses tenues signées par les plus grands. Voici nos préférées.