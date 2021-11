Jackie Aina : 5 choses à savoir sur la Youtubeuse beauté adoubée par Naomi Campbell

Avec plus de 3 millions de followers sur Youtube, Jackie Aina est devenue la Youtubeuse beauté la plus en vue du moment. En novembre dernier, le "New York Times" brossait son portrait, tandis que Naomi Campbell rejoignait sa dernière vidéo. Décryptage d'un succès en 5 points.