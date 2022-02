Beauté

Profitez-en pour vous occuper de votre santé bucco-dentaire

La santé et les soins bucco-dentaires jouent un rôle important pour un système immunitaire fort. Donc, en plus de vous brosser les dents et d'utiliser du fil dentaire dans vos soins bucco-dentaires, effectuez-vous le nettoyage de votre langue ?