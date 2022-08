Cinéma et mode font très bon ménage, et pour ceux et celles en quête d’émerveillement, voici une liste de films 100% fashion à ne (surtout) pas rater. Des débuts de la jeune Coco Chanel, aux coulisses des plus grands magazines, on profite de ses derniers jours de repos pour se plonger dans l’univers, pas que strass et paillettes, de la mode.