Avec "SS26", Charli XCX fait du glamour noir un nouveau statement beauté
Avec SS26, Charli XCX ouvre un nouveau chapitre où le glamour obscur devient le miroir d’un monde en perte de repères.
Avec SS26, Charli XCX ouvre un nouveau chapitre où le glamour obscur devient le miroir d’un monde en perte de repères.
Dans son nouveau projet BUTCHER, le visual artist Koplje transforme la boucherie en théâtre du désir et de la consommation. Un récit féroce et intime, où le corps devient miroir d’un amour-transaction et de l’illusion contemporaine de la gratification instantanée.