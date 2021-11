La pomme de terre, nouvel allié beauté ?

L’entrepreneuse et philanthrope Yiwen Hao s’apprête à lancer Pototaly, une ligne de produits de beauté à base de pommes de terre, donnant un tour résolument moderne aux pratiques holistiques chinoises. Elle est aussi l’une des figures de proue de l’AmfAR et fait campagne pour combattre les idées fausses sur le sida et le VIH qui restent bien ancrées dans son pays.