L’hormonothérapie, qu'est-ce que c'est ?

Molécules sécrétées par les glandes endocrines et permettant de transmettre des messages chimiques dans le sang et la lymphe, les hormones ralentissent leur production au fil des ans ou, parfois, se dérèglent, grippant ainsi les rouages de notre organisme et entraînant une réaction en chaîne. Explications du docteur Alain Butnaru, spécialiste en médecine anti-âge et esthétique.