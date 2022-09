Samedi matin, sous la pluie. Dans le cloître de San Simpliciano, la collection printemps été 2023 d'Ermanno Scervino est exposée. Pour le créateur une célébration de la beauté, des muses féminines qui inspirent son processus créatif. Décorations florales et broderies, la plus haute expression de l'esthétique Scervino, ornent les vêtements de la garde-robe de la prochaine saison. Trenchs en satin et cuir brodé, tailleurs pantalons et mini robes, tailleurs jupes et tops alternent avec les traditionnelles robes blanches et noires recouvertes de sequins irisés. La maille en coton ne manque pas. En plus de l'accessoire saisonnier : le protagoniste est le sac Maggie avec les mini-sacs colorés.