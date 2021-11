Comment vivre mieux selon Devon Windsor

A 24 ans, la top américaine originaire de Saint Louis, Missouri, a déjà tout d'une grande : 1,2 million de followers au compteur Instagram, une chaîne Youtube en pleine ascension, et toujours plus de défilés prestigieux. Parmi eux, le Calzedonia Summer Show, au sein duquel nous l'avons rencontrée. L'occasion idéale pour parler routine beauté et conseils bien-être.