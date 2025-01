L’automne, avec ses couleurs chatoyantes et son atmosphère apaisante, est souvent synonyme de retour à la routine après l’effervescence de l’été. Cependant, la baisse des températures, le raccourcissement des journées, et les changements de rythme peuvent parfois affecter notre énergie et notre bien-être. Voici cinq conseils pour traverser cette saison en toute sérénité.