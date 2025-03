Ils arrivent, enfin, les beaux jours et avec eux l’envie de virées printanières, d’escapades bleutées et de plein de vitamines D. L'OFFICIEL a trouvé le refuge idéal pour se mettre à l’heure d’été. À seulement quelques heures de vol, destination Isla Brown Chania, Curio Collection by Hilton, dernier né des Brown hôtels à La Cannée sur la plus authentique des îles grecques : la Crête.