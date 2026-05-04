3 cours de sport pour sculpter son corps au printemps
À l’heure du renouveau printanier, ces trois disciplines redéfinissent l’entraînement en alliant efficacité, douceur et exigence.
À l’heure du renouveau printanier, ces trois disciplines redéfinissent l’entraînement en alliant efficacité, douceur et exigence.
Dans l’écrin feutré de ce palace parisien à l’allure de paquebot Art déco, un soin signature réinvente l’idée même de la mise en beauté. 78 minutes chrono pour une peau prête à défiler, entre haute technologie, gestuelle experte et science cellulaire suisse de pointe.
Le dernier récit créatif de Robert Wun se déploie comme un voyage en trois actes, où la couture retrouve sa véritable nature : une expression pure, suspendue entre courage et imagination. Dans la vidéo officielle de Runway, l’un des morceaux clés de « Il diavolo veste Prada 2 », Lady Gaga en incarne toute l’essence, vêtue d’une silhouette couture issue de la collection printemps-été 2026.