Pilates connecté : le luxe du studio s’invite à la maison
Entre design raffiné et technologie immersive, le Pilates connecté redéfinit l’expérience du bien-être à domicile.
Entre design raffiné et technologie immersive, le Pilates connecté redéfinit l’expérience du bien-être à domicile.
Dans le silence ouaté des vignes de la Côte de Nuits, entre Beaune et Dijon, une nouvelle adresse s’impose déjà comme un refuge d’initiés. Les Sources de Vougeot, dernière création du duo visionnaire Alice et Jérôme Tourbier, viennent d’ouvrir leurs portes au cœur de la Bourgogne viticole.
Au milieu des lignes sculpturales de la collection Printemps-Été 2026 et de l'atmosphère du Shed, la Maison romaine et le géant de la lunetterie célèbrent l'événement avec une immersion totale et un DJ set magnétique signé Mark Ronson.