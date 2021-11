Vibrations sensibles à la Fondation Louis Vuitton

Après différentes présentations partielles et ciblées de la Collection, articulées autour des quatre lignes “sensibles’’ qui l’organisent et, d’autre part, liées à une scène spécifique, la Fondation Louis Vuitton présente une exposition autour d’une thématique précise, conçue à partir d’un choix d’œuvres modernes et contemporaines de la Collection, pour l’essentiel jamais montrées. “Au diapason du monde” associe des pièces de toutes générations, tous supports et horizons géographiques. Suzanne Pagé, directrice artistique de la Fondation et commissaire général de l’exposition, a accordé à L’Officiel Art une visite commentée du parcours.