Exclusif : le MoMA raconté par Suzanne Pagé

Institution mythique fondée en 1929, le MoMA de New York – emblématique d’une certaine modernité – concrétise la vision d’un homme : son premier directeur Alfred Barr (1902-1981), choisi et soutenu par Abby Aldrich Rockefeller, Lillie P. Bliss et Mary Quinn Sullivan, collectionneuses et mécènes visionnaires. La Fondation Louis Vuitton accueille jusqu’au 5 mars une exposition illustrant en 200 œuvres la préfiguration du MoMA après son extension, dont l’achèvement est prévu pour la fin 2019. Suzanne Pagé, directrice artistique de la Fondation, a accordé en exclusivité pour L’Officiel une visite guidée de l’exposition à travers un choix d’œuvres phares. A découvrir dans la vidéo et le diaporama ci-dessous.