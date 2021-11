Quand Luma Arles invite Walead Beshty

Dans le sillage de ses expositions d’ampleur, la Fondation Luma Arles présente un projet de fond destiné à explorer l’histoire dense et complexe de l’imagerie reproduite mécaniquement du milieu du XIXe siècle à nos jours. Sous la direction et le commissariat du plasticien et théoricien Walead Beshty.